Sinop'ta çatı katında yangın paniği!

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:48

Sinop'un Türkeli ilçesinde Özcan ile Lütfi Özçelik'e ait olduğu öğrenilen iki katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Bacadan çıktığı öğrenilen yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sonucu evin çatı katında hasar oluştu.