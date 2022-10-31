Sinop'ta çatı katında yangın paniği!

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde meydana gelen yangında hasar oluştu.

İHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:48
Sinop'ta çatı katında yangın paniği!
Abone Ol google-news

Sinop'un Türkeli ilçesinde Özcan ile Lütfi Özçelik'e ait olduğu öğrenilen iki katlı evin çatı katında yangın çıktı. 

Bacadan çıktığı öğrenilen yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sonucu evin çatı katında hasar oluştu. 


Sinop Yangın Çatı katı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler