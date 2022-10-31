Sinop'ta çatı katında yangın paniği!
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde meydana gelen yangında hasar oluştu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Özcan ile Lütfi Özçelik'e ait olduğu öğrenilen iki katlı evin çatı katında yangın çıktı.
Bacadan çıktığı öğrenilen yangına, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sonucu evin çatı katında hasar oluştu.
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