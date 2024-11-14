Aydın'da milyonlarca lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi!

Aydın'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan kaçak tütün ele geçirildiği aktarıldı.

Aydın'da milyonlarca lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:13

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda, S.G.'nin kaçak tütün sarımı yaptığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, S.G.'nin ev, iş yeri ve deposuna sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 750 bin TL olan 2 bin 450 kilogram tütün, elektrikli sigara sarma makinası, elektrikli tütün kıyma makinası, 985 bin dolu makaron, 250 bin boş makaron, 790 paket siyah kutu içinde markasız sigara, 800 kesilmiş bandrol ve 150 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.G'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 


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