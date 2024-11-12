Sivas’ta 'kaçak tütün' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:30

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:30

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla bir iş yerine operasyon düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; 34 bin 200 dal bandrolsüz veya geçersiz bandrollü boş makaron, 6 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet elektronik sigara ve 3 kilogram bandrolsüz paket tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.