Sivas’ta 'kaçak tütün' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Sivas’ta 'kaçak tütün' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:30

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla bir iş yerine operasyon düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; 34 bin 200 dal bandrolsüz veya geçersiz bandrollü boş makaron, 6 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet elektronik sigara ve 3 kilogram bandrolsüz paket tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #sivas #polis

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