Sivas’ta 'kaçak tütün' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi
Sivas’ta polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla bir iş yerine operasyon düzenledi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda; 34 bin 200 dal bandrolsüz veya geçersiz bandrollü boş makaron, 6 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet elektronik sigara ve 3 kilogram bandrolsüz paket tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
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