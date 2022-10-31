Aydın'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde H.E. idaresindeki 09 RH 291 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan E.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü H.E. ile yaya E.B. yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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