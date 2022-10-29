Motosiklet şarampole uçtu: 1’i ağır 2 yaralı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 10:20

Adıyaman’ın Kahta ilçesine 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yolunda sürücüsü öğrenilemeyen ve plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Umut Dolaş (18) ile Abdullah Süt (17) yaralandı.

Yurttaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olduğu ifade edilen Abdullah Süt, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



