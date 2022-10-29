Bakırköy’de bir erkek, tehditler savurduğu kadını zorla motosiklete bindirdi: 'Öldürürüm bin, öldürürüm'

Erkek şiddetinin son örneği İstanbul Bakırköy’de yaşandı. Motosiklet sürücüsü erkek, bir kadını “Öldürürüm” diye tehdit ederek zorla aracına bindirdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 18:33
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Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesi, Türkiş Caddesi’nde, 29 Ekim Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında; 19 ABA 377 plakalı motosikletli erkek sürücü, sokak ortasında kadına tehditler savurdu.

“Öldürürüm bin, öldürürüm” diye bağıran erkek, küfürler eşliğinde kadını çekiştirerek motosiklete bindirmeye çalıştı.

KADIN MOTORA BİNMEK ZORUNDA KALDI

Erkeğin “Öldürürüm” tehditlerinin ardından kadının motosiklete binmek zorunda kaldığı görüldü. Arkasındaki sürücünün korna çalmasına da aldırmayan erkek, motorun arkasına kadını zorla bindirdikten sonra yoluna devam etti.

O anlar cep telefonu ile anbean kaydedilirken; mahalle sakinlerinin polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.


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