Aydın'da pencereden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi!
Söke ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Özkan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda; Alzheimer hastası Emine Özkan (87), apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden bir anda dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Etiketler: #alzheimer #Pencere #yaşlı kadın #aydın
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