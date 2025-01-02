Aydın'da pencereden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:11

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda; Alzheimer hastası Emine Özkan (87), apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.