Aydın’da ruhsatsız silah ele geçirildi: 7 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan bir şüpheli ile birlikte toplamda yedi şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:19
Aydın’da ruhsatsız silah ele geçirildi: 7 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, bir miktar kokain ve kubar esrar ele geçirildi.

Farklı suçlardan aranma kaydı bulunan bir şüpheli ile birlikte toplamda yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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