Aydın'da şahsın üzerinden samuray kılıcı ele geçirildi
Aydın'da jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden samuray kılıcı ele geçirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Akbük Mahallesi’nde devriye esnasında E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir adet samuray olarak tabir edilen kılıç ele geçirdi.
Şüpheli şahsın adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.
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