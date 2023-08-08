Aydın'da şahsın üzerinden samuray kılıcı ele geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden samuray kılıcı ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:40
Aydın'da şahsın üzerinden samuray kılıcı ele geçirildi
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Akbük Mahallesi’nde devriye esnasında E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir adet samuray olarak tabir edilen kılıç ele geçirdi.

Şüpheli şahsın adli sürecinin devam ettiği öğrenildi.


aydın samuray kılıcı Jandarma

İlgili Haberler

İstilacı böceğe karşı 'samuray arı' üretiliyor

İstilacı böceğe karşı 'samuray arı' üretiliyor
Son Samuray filminin konusu kimdir? Son Samuray filminin oyuncuları kim?

Son Samuray filminin konusu kimdir? Son Samuray filminin oyuncuları kim?
Küçükçekmece’de kavga sonrası 'samuray kılıcı' ile görüntülendi

Küçükçekmece’de kavga sonrası 'samuray kılıcı' ile görüntülendi

En Çok Okunan Haberler