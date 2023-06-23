Son Samuray filminin konusu kimdir? Son Samuray filminin oyuncuları kim?

Son Samuray filmi televizyon ekranlarında izleyisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Son Samuray filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Son Samuray filmi konusu nedir? Son Samuray filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:29
Son Samuray filminin konusu kimdir? Son Samuray filminin oyuncuları kim?
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Japonya'nın modernizasyonuna dair olan hikâyenin yönetmenliğini Edward Zwick yapıyor ve başrolde Tom Cruise yer alıyor. 

SON SAMURAY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1870'lerin Japonya'sında Amerikan ordusundan Yüzbaşı Nathan Algren, Japon imparatorunun davetlisi olarak, ülkenin ilk modern ordusunu eğitmek üzere Tokyo'ya gelir.

Algren, komuta ettiği Japon ordusunun başında savaştığı samuraylara esir düşer. Samurayların son lideri Katsumoto (Ken Watanabe) yeni düşmanlarının kim olduğunu ve ne olduğunu anlamak için onun öldürülmesine izin vermez ve onu yaşadıkları samuray köyüne götürür. Yüzbaşı Algren samuray kültürüyle tanışır ve çok etkilenir. Bir samuray savaşçısı gibi hareket etmeyi, kılıç kullanmayı öğrenince büyük bir kararın eşiğine gelir. İki taraf arasında kalmıştır ve onurunun doğru yolu göstermesini bekler.

SON SAMURAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise (Nathan Algren)

Timothy Spall (Simon Graham)

Billy Connolly (Zebulah Grant)

Tony Goldwyn (Benjamin Bagly)


Tom Cruise Son Samuray japonya

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