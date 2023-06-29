Küçükçekmece’de kavga sonrası 'samuray kılıcı' ile görüntülendi
Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde önceki akşam yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı.
SAMURAY KILICI İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan dağılan gruptan bir kişi sokakta 'samuray kılıcı' ile görüntülendi. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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