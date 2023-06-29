Küçükçekmece’de kavga sonrası 'samuray kılıcı' ile görüntülendi

Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde 'samuray kılıcı' ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:08
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde önceki akşam yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı.

SAMURAY KILICI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan dağılan gruptan bir kişi sokakta 'samuray kılıcı' ile görüntülendi. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


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