Aydın’da sahte içki imalathanesine baskın
Aydın’ın Efeler ilçesinde sahte alkol ürettiği tespit edilen bir şahsın evine yapılan baskında çok sayıda el yapımı alkol ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak veya sahte içki imalatına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ş.Y. isimli şüphelinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Yapılan çalışmaların ardından şahsın adresine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 95 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol ve 12 adet aroma ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Etiketler: #aydın
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