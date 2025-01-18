Aydın’da sahte içki imalathanesine baskın

Aydın’ın Efeler ilçesinde sahte alkol ürettiği tespit edilen bir şahsın evine yapılan baskında çok sayıda el yapımı alkol ele geçirildi.

Aydın’da sahte içki imalathanesine baskın
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:11

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak veya sahte içki imalatına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ş.Y. isimli şüphelinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmaların ardından şahsın adresine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 95 litre el yapımı alkol, 20 litre etil alkol ve 12 adet aroma ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.


Etiketler: #aydın

İlgili Haberler

İstanbul'da sahte içki soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul'da sahte içki soruşturmasında flaş gelişme!
İstanbul’da sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler dünyanın da gündeminde

İstanbul’da sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler dünyanın da gündeminde
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler