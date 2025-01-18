İstanbul'da sahte içki soruşturmasında flaş gelişme!
İstanbul'un 8 ilçesinde sahte alkol ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananların sayısı böylece 11'e yükseldi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde sahte içki zehirlenmelerinden dolayı hayatını kaybedenlere sahte alkol satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bu arada sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda, tutuklananların sayısı bu şüphelilerle birlikte 11'e yükseldi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde sahte içki ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.
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