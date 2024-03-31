Aydın'da seçimi kim kazandı? Aydın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Aydın'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:25
Aydın'da seçimi kim kazandı? Aydın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Aydın yerel seçim sonuçları....
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Aydınlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Aydın'da seçimi hangi aday kazandı? 

AYDIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimda CHP'den Özlem Çerçioğlu, AKP'dan Mustafa Savaş, İYİ Parti'dan Özer Kayalı, Zafer Partisi'ndan Muharrem Demirbilek, YRP'den Serdal Bulut, Saadet Partisi'nden Fatih Karahan, DEM Partiden ise Suzan Koç başkan adayı olarak aday gösterildi.

AYDIN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Aydın'da "Özlem Çerçioğlu, Mustafa Savaş, Özer Kayalı ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Aydın 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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