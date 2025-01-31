Konya’da bekçinin şüpheli ölümü... Başından vurulmuş halde bulundu!

Halkapınar ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi Ulaş Çetin, boş arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da bekçinin şüpheli ölümü... Başından vurulmuş halde bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:04

Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi Karatepe mevkiinde saat 23.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Halkapınar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi Ulaş Çetin’den (34) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Yapılan araştırma sonucunda Ulaş Çetin, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 42 APZ 454 plakalı otomobilinin önünde başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Ulaş Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Çetin'in otomobili de çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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