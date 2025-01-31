Konya’da bekçinin şüpheli ölümü... Başından vurulmuş halde bulundu!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:04

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:13

Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi Karatepe mevkiinde saat 23.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Halkapınar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi Ulaş Çetin’den (34) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Yapılan araştırma sonucunda Ulaş Çetin, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 42 APZ 454 plakalı otomobilinin önünde başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Ulaş Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Çetin'in otomobili de çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.