Konya’da bekçinin şüpheli ölümü... Başından vurulmuş halde bulundu!
Halkapınar ilçesinde görev yapan 34 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi Ulaş Çetin, boş arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı İvriz Mahallesi Karatepe mevkiinde saat 23.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Halkapınar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bekçi Ulaş Çetin’den (34) haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Yapılan araştırma sonucunda Ulaş Çetin, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda 42 APZ 454 plakalı otomobilinin önünde başından vurulmuş ve hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından Ulaş Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Çetin'in otomobili de çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Suat ağabeye mektup
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu