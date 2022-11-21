Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
Aydın'da kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu Muammer Serinkan yönetimindeki minibüs, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı.
Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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