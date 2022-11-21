Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Aydın'da kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:01
Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu Muammer Serinkan yönetimindeki minibüs, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 


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