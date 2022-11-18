Son Dakika... Tur minibüsü şarampole uçtu: 20 yaralı
Karadeniz turundan dönen minibüs, Elazığ’da şarampole uçtu. Kazada minibüs içerisinde bulunan 20 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ - Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 BKR 87 plakalı minibüs, Karadeniz turundan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Kazada 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 4’ü Malatya’ya 16’sı ise Elazığ’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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