Aydın’da 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:14

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:14

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada, İ.D. isimli şüphelinin işyerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; 102 gram metamfetamin, 63 gram esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.