Aydın’da 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:14
Aydın’da 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada, İ.D. isimli şüphelinin işyerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; 102 gram metamfetamin, 63 gram esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


uyuşturucu

İlgili Haberler

Osmaniye’de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?

Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
Cezaevindeki uyuşturucu baronu ortadan kayboldu

Cezaevindeki uyuşturucu baronu ortadan kayboldu

En Çok Okunan Haberler