Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?

09 Ocak 2024 Salı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun Mossad ajanlarına yönelik ortaklaşa yaptığı operasyonun yankıları sürüyor.

Hatırlarsanız 35 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanların kılık kıyafetinin tarikat üyeleri gibi olması dikkat çekmişti.

İncelemeler sonunda bunların, dindar vatandaş gibi gözüküp, keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı tespit edildi. Şüphelilerin Filistinli, Suriyeli ve Iraklı olduğu ortaya çıktı.

İşin acı tarafı aylardır yazdığım yöntemi ülkemize sızmak için kullanmışlar. Gözaltına alınan bu kişiler turist olarak ülkemize gelmiş ve ev satın alarak vatandaşlık almışlar.

Mesela, Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan yabancı uyruklu bir personelin Mossad ajanı olduğu, Suriyeli diğer bir şahsın Hatay Kırıkhan’da camide namaz sonrası vaaz verdiğini Yeni Şafak gazetesi ortaya çıkardı.

Ben aslında Mossad operasyonundan daha büyük bir skandalı açıklamak istiyorum. Özellikle iki kişi üzerinde duracağım. Biri Lübnanlı diğeri de Suriyeli...

Birinin adı Said Kasem, diğerinin adı ise Osama Elşehade. Konu ise uyuşturucu veya uyuşturucu madde ithal etme.

Hikâye, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce, Lübnan limanından Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Kumport Limanı’na indirilen ABC Shipping firmasından gönderilen bir konteynerden şüphelenilmesiyle başlıyor.

Narkotik detektör köpeği “Breki”nin tepkisi ile konteyner özel alana alınıyor.

Lübnan’dan gelen konteynerin alıcısının “Tekno Steel” firması, şirket sahibinin Said Kasem ve şirket çalışanının ise Osama Elşehade olduğu tespit ediliyor.

Firma yetkilileri konteyner başına çağrılıyor ve fırınların görünmeyen bölgesindeki alanlara ulaşmak için fırın parçalara ayrılıyor. Boşluklara saklanmış vaziyette küçük şeffaf poşetler içerisinde “L” (LEXUS marka logosu şeklinde) ibareleri bulunan haplar olduğu görülüyor. Yapılan analizlerde hapların amfetamin olduğu anlaşılıyor.

Üç adet sanayi tipi fırın içerisine gizlenmiş vaziyette ele geçirilen toplamda 2 bin 91 kilogram 12 milyon 336 bin 900 adet hapın değerinin, yaklaşık 700 milyon TL olduğu belirlenmiş.

Uyuşturucu haplar yakalandığında firma çalışanı Osama Elşehade gözaltına alınmış. Firma sahibi Said Kasem ise Almanya Düsseldorf’a gitmek üzereyken havaalanında gözaltına alınıyor.

Başlıyorlar anlatmaya...

Lübnan’dan uyuşturucu dolu konteyneri gönderen kişi Türk firmanın sahibi Said Kasem’in akrabası Zakarya Kasem adlı kişiymiş. Daha önce de yine bu şekilde bir konteyner gelmiş ve Dubai’ye transit yapılmış. Konteyner Türkiye’ye gelmeden önce Osama Elşehade Lübnan’a gitmiş ve malları görmüş. Gümrük işlemlerinin tamamı ile de bu kişi ilgileniyormuş.

Sorgu sırasında Said Kasem ve Osama Elşehade birbirini suçlamış durmuş. İkisi de suçlamaları kabul etmemiş ve uyuşturucunun kendileri ile ilgili olmadığını beyan etmiş. Ancak aynı zamanda Dubai’de de yer açmak için çalışmalar yapmışlar.

Said Kasem yurtdışına çıkma gerekçesini ise “tesadüf” olarak nitelendirmiş ve iş ziyareti olarak beyan etmiş. Uçak biletini kredi kartında limit olmadığı için Lübnan’dan uyuşturucuyu gönderen akrabası Zakarya almış. Bu arada tesadüfe bakın ki Zakarya Kasem de Türkiye’de oturma iznine sahip ve vatandaşlık almak için ev arıyormuş.

Said Kasem ve Osama Elşehade ikisi de Türk vatandaşı. Said Kasem’in aynı zamanda kendine ait işyerleri var. Osama Elşehade ise öğrenci olarak gelmiş ve burada kalmış.

Savcı oya işler gibi iddianameyi işlemiş. Tüm ayrıntılar delilleri ile mevcut. Mahkeme görülmüş ve Zakarya Kasem hakkında yakalama kararı çıkmış. Said Kasem ve Osama Elşehade 15 yıl 10 ay hapis cezası almışlar. Bittiğini düşünüyorsunuz ancak yanılıyorsunuz.

Sanıklar verilen karara itiraz ediyorlar. İtiraz neticesinde dosya, bölge adliye mahkemesine (BAM) gönderiliyor. Hukukçular ve yargılananlar BAM’a gönderilen dosyaların ne kadar sürede kayıttan heyet önüne geldiğini, heyetin dosyayı ne kadar sürede incelediğini bilirler. Aylar sürer bu süreç. Ama tesadüf daha bir hafta geçmeden BAM ceza dairesi tutuklu Osama Elşehade’yi tahliye ediyor! Dosya bozuluyor, tekrar mahkemeye iade ediliyor.

Duruşma yeniden görülüyor. Mahkeme, BAM’nin kararına direnme hakkı olmadığı için Osama Elşehade hakkında beraat kararı veriyor. Firma sahibi Said Kasem’in cezasını ise onaylıyor.

Yahu insan sormaz mı Can Atalay hak ihlali kararlarına rağmen neden cezaevinde, Tayfun Kahraman nasıl hâlâ hapis yatıyor, Çiğdem Mater ve diğerleri neden cezaevinde?

Ben söyleyeyim: Çünkü uyuşturucu kaçakçılığı yapmadılar, yalakalık yapmadılar.