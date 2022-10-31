Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:53

Aydın'ın Söke ilçesinde karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Neşe Sarıkurt'un kullandığı otomobil takla atarak, yol kenarına savruldu. Araç yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Neşe Sarıkurt hurdaya dönen aracın sıkıştığı şoför mahallinden olay yerine gelen Söke itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkartılırken, ilk müdahale 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Kazada, Neşe Sarıkurt'un ikiz çocukları Ada ve Dua Sarıkurt'un da yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe, Ada ve Dua Sarıkurt'un tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan kişilerin Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt'un ailesi olduğu öğrenildi.