Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan ikisi çocuk üç kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Neşe Sarıkurt'un kullandığı otomobil takla atarak, yol kenarına savruldu. Araç yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Neşe Sarıkurt hurdaya dönen aracın sıkıştığı şoför mahallinden olay yerine gelen Söke itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkartılırken, ilk müdahale 112 Acil servis ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Kazada, Neşe Sarıkurt'un ikiz çocukları Ada ve Dua Sarıkurt'un da yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe, Ada ve Dua Sarıkurt'un tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazada yaralanan kişilerin Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt'un ailesi olduğu öğrenildi.
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