Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü
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AA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 22:09

Kardeşköy Mahallesi mevkisinde raylardan karşıya geçmek isteyen Pakize Aydın'a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Aydın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #aydın #tren #yolcu treni

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