Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kardeşköy Mahallesi mevkisinde raylardan karşıya geçmek isteyen Pakize Aydın'a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Aydın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #aydın #tren #yolcu treni
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