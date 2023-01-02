Aydın'da vinç kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Aydın'ın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatı sırasında iş malzemesi taşıyan vincin kopan bomu, çatıya doğru devrildi. Bu sırada çatıda çalışan 2 işçi, bomun devrilmesiyle çöken çatıdan düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada işçilerden Erol Erben olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Erol Aras 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma olaya ilişkin 7 kişiyi gözaltına aldı.
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