Aydın'da yangın çıkan tüp bayisinde patlama!

Aydın'da bir tüp bayisinde çıkan ve birkaç LPG tüpünün patlamasına yol açan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:14
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Umurlu Mahallesi'ndeki bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinde bulunanlar dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

Yangına olay yerindeki bir kişinin söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı sırada bir LPG tüpü patladı. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında da birkaç tüpün patladığı görüldü.

Söndürülen yangın ve patlamalar nedeniyle işyerinde hasar oluştu.

Yangın sırasında bir tüpün patlama anı, cep telefonuyla kaydedildi.

 


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