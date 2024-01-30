Sultangazi'de korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu
İstanbul Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada patlama olduğu belirtiliyor.
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