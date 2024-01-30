Sultangazi'de korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

İstanbul Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:20
Sultangazi'de korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu
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Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada patlama olduğu belirtiliyor.



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