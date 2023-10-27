Aydın'da Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasında yeni gelişme: Firma sahibi tutuklandı!
Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda Zeren Ertaş'ın ölümüne sebep olan asansör kazasına ilişkin asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. gözaltına alındı. M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazasında firması yetkilisi tutuklandı.
Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alınmıştı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı vermişti.
İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin burada ifade verdi. M.B. buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Zeren Ertaş'ın sıkışarak ölümüyle ilgili gözaltına alınan yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi M. B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
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