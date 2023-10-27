En acı veda... Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı: 'Mis gibi kokuyordu benim kızım'
Aydın'da KYK yurdunda asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede güçlükle ayakta duran anne Ertaş kızına, "Mis gibi kokuyordu benim kızım" sözleriyle veda etti.
Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4’üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybetti. Aydın’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Zeren
Ertaş’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul’da Pendik Kurtköy Merkez Camii’ne getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren’i yalnız bırakmayan arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.
"MİS GİBİ KOKUYORDU BENİM KIZIM..."
Acılı anne kızının ardından, “Mis gibi kokuyordu benim kızım. Okumadığı kitap yoktu. Çok kitap okuyordu. Giderken de bir sürü kitap aldı yanına. Ben ne yapacağım şimdi” diye seslendi.
Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş’ın arkadaşları ve aile yakınları katıldı.
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