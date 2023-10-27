Beyazıt'ta Zeren Ertaş'ın ölümüne protesto: 'Örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:38

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:06

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci yurdunda asansör kazasında Zeren Ertaş hayatını kaybetti. İhmal iddiaları üzerine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde toplanan öğrenciler eylem yaptı.

"ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Sıla Bozköy, "Zeren'i hayattan koparan bir kaza değil, cinayettir. Yurt öğrencilerinin 15 gündür gerekli tüm mercilere defalarca kez ilettiği asansör arızasına tıkanan kulaklar ve nihayetinde ölümle sonuçlanan ihmaller zincirinin 'elim bir olay' denerek örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Grup, olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını talep etti.



