Aydın'da zincirleme kaza... 1 ölü, 5 yaralı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Aydın-Çine karayolu Otogar mevkii yakınlarında, İ.P.'nin kullandığı 09 AFH 293 plakalı kamyonet, Ö.K. yönetimindeki 09 ADR 816 plakalı hafif ticari araç ve E.S. idaresindeki 09 AF 592 plakalı otomobil arasında zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler dahil 6 kişi yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. kurtarılamadı.
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