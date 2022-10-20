Aydın’daki KYK Yurdu’nda çağdışı kıyafet uyarısı: Tahrik oluyorlarmış!

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, kılık ve kıyafet konusunda dikkatli olmaları konusunda yurt yönetimi tarafından uyarıldı. Yurt yönetimi, “Ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir” yazısıyla uyardı. Kız öğrencilerin paylaşımı sonrası birçok KYK yurdunda kıyafet yasağı uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.

Sultanhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve yurt müdür vekili Hüseyin Yağcı’nın imzasının bulunduğu bir bildiriyle öğrencilerin ortak alanlarda ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmaları yasaklandı. Yurt duvarlarına asılan yazıda, “Tedbirler gereği, öğrencilerin idare ve yurt içerisindeki lokanta, kantin ve diğer küçük işletmeler, çalışma veya spor salonları, balkon, teras, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında, toplumda genel kabul görmüş ilkelere aykırı kılık ve kıyafetle dolaşmalarına genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik ve rahatsız eden davranış ve eylemlerde bulunmalarına izin verilmeyecektir” denildi.

KÖRELMİŞ ZİHNİYET

Yurtta kalan kızlara kıyafet yasağı getirmesine CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Karanlık bir yapının, özgürlük karşıtı zihniyetine karşı sadece sokaklarda değil artık devlet yurtlarında da mücadele ediyoruz. Körelmiş zihniyetin, öğrenci kardeşlerimize karşı bakış açısı bu kadar düşük olmamalı, öğrencilerimizin kıyafetleri üzerinden yaftalayacak ve ötekileştirecek kadar seviyesiz bir hale sokulmamalıdır. Yurt yönetiminin hizmet ettiği bu zihniyetin öğrencilerimize bir baskı aracı olarak kullanması, bu konuda duyuru yapacak kadar özgüvenli olması ise bugün gelinen noktada topluma dayatılmaya çalışılan politikanın aynada yansımasından ibarettir” dedi.

Sultanhisar Kız Öğrenci Yurt yönetimi ile gençlik ve spor ilçe müdürüne de seslenen CHP’li Çankır sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan sesleniyor ve uyarıyorum; belirli bir kalıba sokmaya çalıştığınız öğrencilerimiz o kalıba sığmaz. Bizim gençlerimizin özgürlüklerine göz dikerseniz, makası eline alır ve sizin sokmaya çalıştığınız kalıba sizi sokar. Gençlerimizi hor görmeyin, küçümsemeyin, esaretiniz altına almaya çalışmayın. Koltuğunuzun gücüyle ahlak dersi vermeye kalkmayın, o derste sınıfta kalırsınız” dedi.

SOSYAL MEDYADA YER BULDU

Yurt yönetiminin uyarısı sonrası öğrenciler, sosyal medyadan tepki gösterdi. Öğrenciler, “Yurtta çalışan erkek personel bizim kıyafetlerimizden tahrik olmuş. Yönetim bizim kıyafetlerimizden tahrik olunduğu için bildiri yayımladı. Yurttayken giydiklerimiz yüzünden erkek çalışanlar (babamız yaşında amcalar) tahrik oluyorlarmış. O zaman kız yurdunda erkek görevli çalışmasın” yorumu yapıldı.

Başka bir yorumda ise “KYK’de kıyafete karışabilme hakkına sahipler mi? Lütfen bilgisi olan birisi cevaplayabilir mi? Crop giydiğim için uyarıldım. Böyle bir şey yönetmelikte söz konusu mu?” denildi.