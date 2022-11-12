Aydın'daki uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Aydın'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 2'si tutuklandı, 48'i de adli kontrolle serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 11 Kasım Cuma saat 19.00'da il genelinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Narkotik köpekleri 'Dilbaz' ve 'Mark'ın da kullanıldığı operasyonda, ev ve eklentilerindeki aramalarda; toprağa gömülü kavanoz içinde 3 kilo 424 gram kubar esrar, 242,17 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 42 psikotrop madde, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 56 tabanca mermisi, 3 av tüfeği, 22 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 uyuşturucu satışına yönelik alacak-verecek defteri, suçtan elde edilen 15 bin 565 TL ve 2 dolar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında uyuşturucu kullananların da yer aldığı 50 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.F.A. ile F.B., 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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