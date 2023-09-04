Aydın'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü!
Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak bazı mahallelerde etkili olurken evlerde su baskınları yaşandı.
Aydın'da Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Köşk ilçesinde sağanak akşam saatlerinde etkili oldu.
Yağışla birlikte yağmur suları sele dönüştü. Sokaklar dereye dönerken bazı evlerde su baskınları yaşandı.
Sel suları bazı araçlara zarar verirken mahalle bağlantı yollarında oluşan sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sel sularının vurduğu bölgelerde belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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