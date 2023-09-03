Samsun'u sağanak vurdu... Yollar su altında kaldı!

Samsun'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerlerini su bastı, göle dönen Atatürk Bulvarı ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 08:58
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Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak, sele yol açtı, birçok ev ve işyerini su bastı.

Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı.

Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.


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