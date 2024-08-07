Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar da destek veriyor.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı.
İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi. İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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