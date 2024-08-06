Manisa'da orman yangını!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:45
Manisa'da orman yangını!
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Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda yangı çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.


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