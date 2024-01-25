Aydınlanma savaşçısı Mumcu, Devrek’te anıldı: ‘Asıl hedef cumhuriyet değerleri’

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:47

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:47

Ödünsüz Kemalist, kalpaksız Kuvvacı, Aydınlanma savaşçısı Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yılında Zonguldak Devrek’te anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Devrek Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, CHP Devrek İlçe Başkanı Uğur Dikenli, Belediye Meclis üyeleri, Şeref Aydınlı, Faik Mekik ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Burada konuşan ADD Devrek Şube Başkanı Tülay Karademir, “Bu cinayetlerin asıl hedefi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleridir. 1990’lı yılların başında Muammer Aksoy’la başlayan Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Uğur Mumcu ile devam eden aydın cinayetleri sürecinin önemli bir planın parçasıydı. Bugün birisi çıkıp hala ‘Cinayetlerin mertçe’ olduğunu söylüyorsa, bilinmelidir ki aydınların, yazar ve sanatçılarımızın öldürülmesinde de bunların payı büyüktür” dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise Uğur Mumcu’nun insanca bir yaşamı savunduğunu belirterek, “24 Ocak 1993’te katledilen demokrasi savunucusu, gazeteci-yazar, hemşehrimiz Uğur Mumcu; hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, Türk basının en cesur kalemlerindendi. Yolsuzlukların, haksızlıkların, cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı tüm odakların üzerine korkmadan gitti. Yayımladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla, gerçekleri halka ulaştırdı. Gerçeğin halka iletilmesinden, hakikatlerin bilinmesinden korkanlar ona kıydılar” ifadelerini kullandı.

Törende sanatçı Remzi Budak da marşlarla dinleti gerçekleştirdi.