Aydınlardan Milli Eğitim Bakanı'na tepki: 'Cumhuriyet düşmanlığı yapmayın'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:26

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:26

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının 2 bin 709 protokolünün bulunduğunu ve bunların 10'unun tarikat-cemaatlerle imzaladığını açıkladı.

"PROTOKOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tekin yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar, yazarlar, şairler ve aydınlar "Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor. Derhal görevden alınmalıdır" başlıklı yazılı bir açıklama yaparak Bakan Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Milli eğitim bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensellik, Atatürkçülük Ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir. Böyle bir kişi milli eğitim bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını ,velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, Sevgili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıları , yazarları, şairler aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz.

SANATÇILAR GİRİŞİMİ

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