Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü

Adana'da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:18
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Adana'da akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde feci bir kaza meydana geldi. 

Metin Tor yönetimindeki 46 KU 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ!

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Tor ise araçtan yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve kalbi duran sürücüyü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Tor, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Adana trafik kazası

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