Isparta-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 22:44

Güncelleme: 12.05.2023 - 23:14

Kaza, saat 19.40 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Kargı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Isparta ikametine giden Hüseyin M. (48) idaresindeki 07 BHH 923 plakalı Audi marka otomobil, karşı şeritten gelen Mustafa Y. (27) yönetimindeki 38 H 2793 plakalı Ford marka otomobile ve Recep T. (18) idaresindeki 07 D 9160 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Mehmet Y. (62), Hüseyin M. (48), Recep T. (18) ve Fatma T. (48) ambulans ile Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada Halil T. (48) ve Mehmet Y. (62) yaralanmazken, Tofaş marka aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Ali Yılmaz’ın (18) ise yapılan kontrol sonrasında olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Yılmaz’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kepez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.