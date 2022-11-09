Aydınlı zeytin üreticisi: Gübre alıp atamadık belki seneye yiyeceğimiz yağ olmayacak

09 Kasım 2022 Çarşamba, 09:54

Gübre ve tarımsal ilaçlardaki orantısız artış nedeniyle çiftçi bu yıl her zamankinden daha çok zorluk yaşıyor. Aydın'ın Karacasu ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Tekeliler Mahallesi’nde yağlık zeytin üretimi yapan Yeter Sevinç, "20 yıldır yapıyorum. Yaş 58, valla bu sene memnun değiliz. Olanlar da hava şartlarında buruşuk da bu arazide yok. Geçen sene gübre alıp atamadım. Durumlarım çok zayıf. Fiyatlar da artış çok. 10 kilodan ancak verir. Önceden 4 kilo 4,5 kilodan bir kilo yağ alabiliyorduk. Yağışlar az olduğundan gübre alıp atamadığımızdan böyle bir durum var, mahsullerimiz az. Gübre atmayınca bu mahsul olmaz ki” diye konuştu.

“GÜBRECİNİN YANINA GİDEMİYORUZ”

Verim düşüklüğü sebebiyle 10 kilo zeytinden ancak bir kilo yağ alabileceklerini ifade eden Sevinç şunları söyledi:

“Seneye daha az olur belki yiyeceğimiz yağı alamayacağız. O da var. Bunların çaresini neyse yaz, çiz uygulasınlar canım. Yağış az olsa da gübre yeterli olsa yine olurdu. Fiyatlardaki artışlardan dolayı gübre alamıyoruz. Artışlardan dolayı alamıyoruz Alma imkanın olmayınca gübrecinin yanında ne işin var. Alma imkanın olursa varacaksın. Ben hiçbirine bir tane gübre alıp da atamadım bu zeytinlere.”