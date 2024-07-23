Aydos’ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:26

Pendik Aydos Ormanı’nda 21 Temmuz 2024 tarihinde yangın çıkmıştı.

Alevlerin kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldığı yangına, itfaiye, AFAD, emniyet ekipleri olmak üzere toplamda 78 ekip ve 159 personel müdahale etti.

2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter yangını söndürmek için havadan destek verdi.

Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangında zarar gören ormanlık alanın son hali dron ile havadan görüntülendi.