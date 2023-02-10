Ayfer Tunç kimdir? Ayfer Tunç'un kitapları nelerdir?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:00

Haftalık gazete Oksijen, Maraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi. Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki topladı.



Yazı yazanlardan Ayfer Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Gazete Oksijen’in talebinin bu derin acıya karşı 'umut' olacağını sandığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Haklısınız. Acı aklımı uyuşturmuş olmalı. Sözüm yok" dedi.

AYFER TUNÇ KİMDİR?

Ayfer Tunç, 2 Mart 1964 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. Edebiyat üzerine ilk yazılarını 1983 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımladı. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Sokak dergisinde, Güneş ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde çalıştı. 1989 yılında "Saklı" başlıklı öyküsüyle Cumhuriyet gazetesinin verdiği Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü kazandı. 1999-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak çalıştı. 2001 yılında yayımlanan Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek başlıklı yapıtı, 2003 yılında altı Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen Balkanika Ödülü'nü kazandı ve altı Balkan diline çevrilmesine karar verildi. 2003 yılında Sait Faik'in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut başlıklı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Aliye ve Binbir Gece dizilerinin senaryo ekibinde yer aldı

AYFER TUNÇ'UN KİTALARI

1989 - Saklı

1992 - Kapak Kızı

1995 - İkiyüzlü Cinsellik

1996 - Mağara Arkadaşları

2000 - Aziz Bey Hadisesi

2001 - Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek

2003 - Taş - Kağıt - Makas

2006 - Evvelotel

2007 - Ömür Diyorlar Buna

2009 - Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi

2010 - Yeşil Peri Gecesi

2011 - Suzan Defter

2014 - Dünya Ağrısı

2018 - Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura

2020 - Osman