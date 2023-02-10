Ayfer Tunç kimdir? Ayfer Tunç'un kitapları nelerdir?
Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları 'konuşturma'ya kalkınca Twitter’da büyük tepki çekti. Yazı yazanlardan Ayfer Tunç, "Gazete Oksijen’in talebinin bu derin acıya karşı 'umut' olacağını sandığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Haklısınız. Acı aklımı uyuşturmuş olmalı. Sözüm yok" dedi. Ayfer Tunç kimdir? Ayfer Tunç'un kitapları nelerdir?
Haftalık gazete Oksijen, Maraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi. Dosya ve tanıtım sosyal medyada tepki topladı.
Yazı yazanlardan Ayfer Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, "Gazete Oksijen’in talebinin bu derin acıya karşı 'umut' olacağını sandığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Haklısınız. Acı aklımı uyuşturmuş olmalı. Sözüm yok" dedi.
AYFER TUNÇ KİMDİR?
Ayfer Tunç, 2 Mart 1964 tarihinde Adapazarı'nda doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. Edebiyat üzerine ilk yazılarını 1983 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımladı. 1989 yılında gazeteciliğe başladı. Sokak dergisinde, Güneş ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde çalıştı. 1989 yılında "Saklı" başlıklı öyküsüyle Cumhuriyet gazetesinin verdiği Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü kazandı. 1999-2004 yılları arasında Yapı Kredi Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak çalıştı. 2001 yılında yayımlanan Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek başlıklı yapıtı, 2003 yılında altı Balkan ülkesinin katılımıyla düzenlenen Balkanika Ödülü'nü kazandı ve altı Balkan diline çevrilmesine karar verildi. 2003 yılında Sait Faik'in öykülerinden hareketle yazdığı Havada Bulut başlıklı senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Aliye ve Binbir Gece dizilerinin senaryo ekibinde yer aldı
AYFER TUNÇ'UN KİTALARI
1989 - Saklı
1992 - Kapak Kızı
1995 - İkiyüzlü Cinsellik
1996 - Mağara Arkadaşları
2000 - Aziz Bey Hadisesi
2001 - Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek
2003 - Taş - Kağıt - Makas
2006 - Evvelotel
2007 - Ömür Diyorlar Buna
2009 - Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi
2010 - Yeşil Peri Gecesi
2011 - Suzan Defter
2014 - Dünya Ağrısı
2018 - Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura
2020 - Osman
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