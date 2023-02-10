Depremin sembol fotoğrafını çeken foto muhabir Adem Altan kimdir?

Foto muhabir Adem Altan'ın çektiği acı kare Kahramanmaraş depreminin sembol fotoğrafı oldu. Depremin sembol fotoğrafını çeken foto muhabir Adem Altan kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:20
Depremin sembol fotoğrafını çeken foto muhabir Adem Altan kimdir?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde, enkaz altında yaşamını yitiren kızının elini tutan Mesut Hançer isimli babanın fotoğrafını çeken AFP foto muhabiri Adem Altan, o anları anlattı. Altan, Hançer'in kendisine "Çek, çek, çocuğumun resmini çek" dediğini aktardı.

ADEM ALTAN KİMDİR?

Adem Altan, mesleğe 1982 yılında Ankara Flaş Gazetesi’nde başladı. 13 yıl boyunca Nokta Dergisi'nde çalıştıktan sonra Radikal Gazetes'inde çalışmaya başladı. Adem Altan uzun yıllardır  Agence France Presse (AFP)’de çalışıyor.

“DİRENİŞİN MARJİNAL 5’LİSİ“

 Adem Altan'ın çektiği “Direnişin Marjinal 5’lisi“ isimli kare Gezi direnişinin en çok konuşulan fotoraflarından olmuştu.

 

 


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