Ayhan Bora Kaplan davasında sanık Demircan, 'Süleyman Soylu' sorusunu yanıtsız bıraktı

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne verilen cezaların istinafta bozulması ve 2 dosyayla birleştirilmesinin ardından 76 sanıklı davaya dün devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görülen davada; tutuklu sanıklar Ayhan Bora Kaplan ile davanın aynı zaman “M7” kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik salonda hazır bulundu.

SORUŞTURMAYI YÖNETEN POLİSLERLE ÖRGÜT SANIKLARI AYNI SIRADA

Ayrıca; soruşturmada görev alan tutuksuz müşteki sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile polisler Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca salonda hazır bulundu.

DİĞER POLİSLER SEGBİS’LE KATILDI

Bunların yanı sıra soruşturmada görev alan tutuksuz müşteki sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski polisler Ufuk Gültekin de SEGBİS’le davaya katıldı.

''KAÇTIĞINDAN HEMEN EMİN OLMADIK''

Duruşmaya müşteki sanıklardan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın kalan savunmasıyla başlandı. Dosya savcısının soruları üzerine Demrican; Sertçelik’in ev hapsindeyken kaçışına ilişkin; “Kaçtığından hemen emin olmadık. Çünkü annesi hastanedeydi dedi. Hastaneye gidildi, bakıldı. Tutanaktan sonra kaçtığını anladık. İstihbarat şefiyle görüştü, süreci Öner (müşteki sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü) yürüttü” dedi.

Serdar Sertçelik’in avukatının itirazı üzerine Mahkeme Başkanı Demircan’a “Serdar Sertçelik’in ağabeyi Selçuk Sertçelik’i gözaltına almak, tutuklamak gibi tehditte bulundun mu?” sorusunu yöneltti. Demircan, “Kesinlikle böyle bir şey olmadı” yanıtını verdi.

''SİZ TUTUKLANDIKTAN SONRA KESİLİYOR, TESADÜF MÜ?''

Demircan; sanık Sertçelik’in avukatı Alperen Ekici’nin “gizli tanık ifadesinin ardından hazırlandığı iddia edilen rapora”, gizli tanıklık süreci ile Sertçelik’le arasında geçen görüşme ve mesajlaşmalara ilişkin sorularını yanıtlamadı.

Diğer sanık avukatları Demircan’a “Operasyonun medya ayağı siz miydiniz?”, “Siz tutuklanmadan önce sosyal medyada ABK soruşturmasıyla ilgili paylaşım yapılıyordu. Siz tutuklandıktan sonra bunlar kesiliyor; tesadüf mü?” ve sanık Metehan İlkyaz ile aralarındaki geçen “Sözcü TV”, “Erk Acarer” ve haberlere yönelik konuşmalara ilişkin sorular yöneltti. Demircan, bu soruları da yanıtsız bıraktı.

MESAJLAŞMALARDA GEÇEN SİYASİLERE İLİŞKİN SORULAR YANITSIZ KALDI

Sanık Kaplan’ın avukatı Umut Köroğlu; dosyada geçen Dr. R.E.Ş.’nin ifadelerinden hareketle; “Serdar Sertçelik’in tutuklanmaması ve gözaltına alınmaması için sahte rapor hazırlattınız mı?” sorusuna, Demircan; “Cevaplamıyorum sayın başkanım” dedi. Ayrıca Demircan; Av. Köroğlu’nun “Sertçelik kaçmasında sizin payınız yoksa suç örgütü liderliğinden aranan bir kişiyle ‘Paris’te misin? Foto at’ şeklinde konuşmanız ne kadar doğru?” ve Serçelik’le konuşmasında geçen siyasi isimlerden neden bahsettiğine yönelik sorularını da cevapsız bıraktı.

ABK suç örgütünce kaçırılıp, dişlerinin söküldüğü iddia edilen Erken Doğan’ın ifadelerinde, şikâyetçi olmaması yönünde tehdit aldığını belirtti “emniyetteki kırçıl saçlı” kişi hakkında araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu da Demircan yanıtsız bıraktı.

Müşteki sanık Ufuk Gültekin’in avukatının soruları üzerine Demircan; “Efendim bu dosya eksiktir, daha fazlasını yapardık” dedi.

Avukatlarının sorularının ardından sanıklara soru sorma hakkı tanındı. Sanık Kaplan’ın avukatı Rıdvan Şahin, müvekkilinin sorularının uygun görüldüğü takdirde Mahkeme Başkanı’nca sorulmasını istedi, Mahkeme Başkanı kabul etmedi.

''BU SORUYU SİZ DE SORABİLİRSİNİZ?''

Soru sorma hakkı tanınan Kaplan; savcının ses kaydında olmayan bir diyalog üzerine soru yönelttiğini belirterek, Serdar Sertçelik’le Demircan arasında “ağabeyi” hakkında geçen diyalogları okudu. Bunun üzerine Kaplan;” Mesajlaşmalarda örgüt tarafından Serdar’ın ağabeyine bir tehdit bulunduğuna yönelik ibare geçmiyor. Serdar’ın ağabeyi hakkında tehditte bulundunuz mu?” sorusunu yöneltti. Demircan, yanıtlamadı.

Demircan, Kaplan’ın dosyaya eklenen ve Demircan’ın avukatının kapısında bulunan telefon ve telefonun üstünde çıkan parmak izinin sahibi Mustafa Öztaş hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Kaplan’la Mahkeme Başkanı arasında; Mustafa Öztaş sorusuna yönelik şu diyalog yaşandı:

Kaplan: “Bu soru dosyamızın köküne indiği için siz de sorabilirsiniz?”

Mahkeme Başkanı: “Mustafa ile görüştükten sonra…”

Kaplan: “Tekrar mı Şevket Demircan’a soru soracaksınız? Bilmediğim için soruyorum başkanım.”

Mahkeme Başkanı: “Bora, sen sorunu sor geç.”

AHMET YIKILMAZ, SÜLEYMAN SOYLU VE SADIK SOYLU HAKKINDA SORULAR…

Demircan; Kaplan’ın “Eski Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz ile aramda bağlantı olsa benim soruşturmadan haberim olmaz mıydı? Haberim olmadığına göre, bu yönde iftira mı atıyorsunuz?” sorusuna da yanıtsız bıraktı.

Demircan; Kaplan’ın “Gizlilik kararı olan dosya hakkında basına bilgi sızdırıldı mı?” sorusuna da yanıt vermedi.

Kaplan, “Eğer bu mesaj yalansa kellemi keseceğim” diyerek; Demircan ile müşteki sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’le arasındaki mesajlaşmaları okudu. Kaplan; “Gizli tanık ifadesi düzenlemesi yok diyor arkadaşlar ama bu mesaj en net kanıtı. Demircan, Çelik’e ‘SS’lerin her ikisine’, yani Süleyman Soylu ve Sadık Soylu, ‘SS’lerin her ikisine girdim’ yazıyor. Bu mesajları siz yazmadıysanız kim yazdı?” sorusunu yöneltti. Demircan bu soruyu da yanıtlamadı.

Kaplan’la Mahkeme Başkanı arasında ‘soru’ tartışması

Kaplan soru sorarken, Mahkeme Başkanı ile arasında şöyle dikkat çeken bir diyalog yaşandı:

Kaplan: “Evinizde neden ruhsatsız silah bulunduruyorsunuz?”

Mahkeme Başkanı: “Başka soru sor. Bu dava konusu mu?”

Kaplan: “Ama Başkanım bulunmuş, bu normal mi?”

Mahkeme Başkanı: “Tamam o konuda başkası şikâyetçi bulunur, sen başka soru sor.”

Kaplan: “Başkanım, şöyle bir mesajlaşma var…”

Mahkeme Başkanı: “Bora sen sorunu sor, yorum yapma. Önce sorunu sor, izin verecek miyim, vermeyecek miyim? Sonra açıklamasını oku.”

Kaplan: “MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız hakkında araştırma yaptınız mı?”

Demircan: “Cevap vermiyorum başkanım.”

Mahkeme Başkanı: “Bu dosyayla alakası yok zaten, başka soruya geç. Sen değerlendirme yapma, ben zaten yapıyorum. Sen sorunu sor.”

Kaplan; Demircan ile Sertçelik arasındaki mesajlaşmalardan bir kısmını okumak istemesi üzerine:

Mahkeme Başkanı: “Ben bunları okudum, sorunu sor.”

Kaplan: “Başkanım siz bu kısımları okumadınız. Ben dikkat ettim, üstünden geçtiniz.”

Mahkeme Başkanı: “Bora ben okudum onları sorunu sor.”

Kaplan: “Başkanım okumadınız. İzin verin sorumu sorayım, niye izin vermiyorsunuz?”

Mahkeme Başkanı: “Kayıtların hepsini okudum. Serdar’a da Şevket’e de sordum.”

‘Kocaman ve Yıkılmaz hakkında aleyhte bilgi üretmemi niye istediniz?’

Kaplan’ın sorularının ardından sanık Sertçelik’e soru sorma hakkı tanındı. Sertçelik’in “Benden Yüksel Kocaman ve Ahmet Yıkılmaz hakkında aleyhte bilgi üretmemi niye istediniz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.