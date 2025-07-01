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Ayhan Bora Kaplan ile 4 polisin yargılandığı davada 'bilirkişi' kararı!

Ayhan Bora Kaplan ile 4 polisin yargılandığı davada 'bilirkişi' kararı!

1.07.2025 16:08:00
Güncellenme:
DHA
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Ayhan Bora Kaplan ile 4 polisin yargılandığı davada 'bilirkişi' kararı!

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü lideri Bora Kaplan ile açığa alınan 4 polisin yargılandığı 'rüşvet' davasında, emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak 5 kişilik heyetten bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C.'nin hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla geçen yıl temmuz ayında soruşturma başlattı.

Soruşturma sonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 4'ü polis, 5 sanık hakkında 'rüşvet' ve 'Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet' suçlarından iddianame düzenlenip, dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Oben Ö., Ercan K., Serdar C. ve sanık avukatları katılırken, başka bir davadan tutuklu Bora Kaplan ile tutuksuz sanık Alp A. yer almadı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların suça konu eylemleriyle ilgili mali yönden cezai sorumluluklarının belirlenebilmesi amacıyla emekli Sayıştay denetçilerinden oluşacak bir heyetten bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, 5 kişilik bir heyetten bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma, 2 Aralık'a ertelendi.

İlgili Konular: #polis #dava #Ayhan Bora Kaplan

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