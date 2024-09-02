Ayhan Sicimoğlu'nun 'Çine köftesi' paylaşımına tepki yağdı: 'Hiç kimse esnaflarımızı zan altında bırakamaz'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:49

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ayhan Sicimoğlu’nun Çine Köftesi hakkındaki açıklamalarına sert tepki göstererek, özür dilemeye davet etti.



Sicimoğlu’nun, arabası içinde çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak Çine’de yol üzerindeki köftecileri zan altında bıraktığını ifade eden Künkcü, yöresel değer olan Çine Köftesi’nin haksız yere hedef alınmasına neden olduğunu belirtti.

Çine köftesinin Aydın’ın önemli bir gastronomik değeri olduğunu vurgulayan Başkan Künkcü, Sicimoğlu’nun Çine köftesiyle ilgili açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirdi.

Künkcü, "Sanatçı Ayhan Sicimoğlu’nun Çine köftesi hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalar, esnafımızı ve yöresel değerlerimizi haksız yere hedef almıştır. Çine Köftesi, Aydın’ın coğrafi işaretli ürünüdür ve bu tür açıklamalar yerel ekonomiyi ve kültürel değerlerimizi olumsuz etkilemektedir. Hiç kimse esnaflarımızı zan altında bırakamaz. Sicimoğlu’nun, yol üzerindeki tüm köftecileri zan altında bırakan açıklamalarını geri alarak, özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

SİCİMOĞLU O PAYLAŞIMI KALDIRDI

Öte yandan Sanatçı Sicimoğlu gelen yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırırken, Başkan Künkcü bu duruma tepki gösterenlere teşekkür etti.

AYHAN SİCİMOĞLU NE DEDİ?

Televizyoncu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Aydın’ın Çine ilçesinde yol kenarında Çine köftesi yediğini söyleyerek takipçilerine ‘Çine köftesi yemeyin’ dedi.

Sicimoğlu, “Çine köftesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bir yerde durduk yedik ama pişman olduk. Facia bir şeydi. Çine kasabası içerisinde varmış. Çine köftesinin ne olduğunu bilmiyorum. Lütfen mazur görün buraları bilmiyorum. Ama yol kenarında sakın Çine köftesi yemek için durmayın. Pişman olursunuz” ifadelerini kullandı.