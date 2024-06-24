'Tokat' skandalında ikinci perde... Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı genç konuştu: 'Videoları silmem için 33 bin lira teklif etti'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:19

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:19

Müzisyen, gezgin, radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı personeline tokat attı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, Sicimoğlu ve parasını istemeye geldiği iddia edilen personelinin tartıştığı görüldü.

ÇALIŞANINA TOKAT ATTI

Çalışan gencin çektiği görüntülerde, Sicimoğlu'nun "Çalışana para verilir" demesi dikkat çekti. Ardından personelinin üzerine yürüyüp tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan o anları kaydeden personel ise tokat yedikten sonra Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.

SİCİMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; Sicimoğlu'ndan bir açıklama geldi. Ünlü isim, şantaj ve kumpasa uğradığını iddia etti.

DARBEDİLEN GENÇ KONUŞTU

Son olarak; Ayhan Sicimoğlu'nun tokat atıp darbettiği Samet İ. de bir açıklama yaptı.

"33 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Sicimoğlu'nun kendisine 33 bin lira para karşılığında videoları yayınlamamasını ve konuyu kapatmasını teklif ettiğini iddia etti.

