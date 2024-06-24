'Tokat' skandalında ikinci perde... Ayhan Sicimoğlu'nun tokat attığı genç konuştu: 'Videoları silmem için 33 bin lira teklif etti'
Sosyal medyada Ayhan Sicimoğlu ve personelinin yer aldığı bir video gündem oldu. Sicimoğlu'nun kovduğu iddia edilen personeline tokat attığı anlar Sicimoğlu'nun personeli tarafından saniye saniye kaydedildi. Son olarak darbedilen personelden bir açıklama geldi.
Müzisyen, gezgin, radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı personeline tokat attı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, Sicimoğlu ve parasını istemeye geldiği iddia edilen personelinin tartıştığı görüldü.
ÇALIŞANINA TOKAT ATTI
Çalışan gencin çektiği görüntülerde, Sicimoğlu'nun "Çalışana para verilir" demesi dikkat çekti. Ardından personelinin üzerine yürüyüp tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan o anları kaydeden personel ise tokat yedikten sonra Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.
SİCİMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; Sicimoğlu'ndan bir açıklama geldi. Ünlü isim, şantaj ve kumpasa uğradığını iddia etti.
DARBEDİLEN GENÇ KONUŞTU
Son olarak; Ayhan Sicimoğlu'nun tokat atıp darbettiği Samet İ. de bir açıklama yaptı.
"33 BİN TL TEKLİF ETTİ"
Sicimoğlu'nun kendisine 33 bin lira para karşılığında videoları yayınlamamasını ve konuyu kapatmasını teklif ettiğini iddia etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- Ayhan Sicimoğlu'ndan personeline tokatlı saldırı
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- Şeriat İslam değildir
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?
- Yan yana gelemiyorlar: En uyumsuz 4 burç
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- Şevval Sam'ın 'sınıf farkı' açıklaması tepki çekti