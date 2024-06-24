Ayhan Sicimoğlu'ndan personeline tokatlı saldırı: Ünlü isimden açıklama geldi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 08:57

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:14

Müzisyen, gezgin, radyocu ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, tartıştığı personeline tokat attı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda, Sicimoğlu ve parasını istemeye geldiği iddia edilen personelinin tartıştığı görüldü.

ÇALIŞANINA TOKAT ATTI

Çalışan gencin çektiği görüntülerde, Sicimoğlu'nun "Çalışana para verilir" demesi dikkat çekti. Ardından personelinin üzerine yürüyüp tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan o anları kaydeden personel ise tokat yedikten sonra Sicimoğlu'nu polise şikayet edeceğini söyledi.

SİCİMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; Sicimoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Ünlü isim, şantaj ve kumpasa uğradığını belirten bir paylaşım yaptı.

Sicimoğlu'nun açıklaması şu şekilde: