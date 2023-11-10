Aykırı editörüne tahliye kararı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 20:16

Güncelleme: 10.11.2023 - 20:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Aykiri.com.tr editörü Furkan Uludağ, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye edildi.

Uludağ’ın tahliye haberini, aynı suçu işlediği gerekçe gösterilerek tutuklanan ve geçen günlerde tahliye edilen Aykiri.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak duyurdu.

Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere ver verdi:

“Furkan Uludağ kardeşimin tahliyesine karar verildi. Umarım bu hukuksuzluklar son bulur, şu anda cezaevinde olan Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Barış Pehlivan, Bircan Yıldırım’ın da tahliyelerine karar verilir…”