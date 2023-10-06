Aylardır kayıptı: Kemikleri bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 18 Ağustos tarihinde yakınları tarafından kayıp olarak ihbarda bulunulan 72 yaşındaki Bekir Kaymak Yatağan Gökgedik Mahallesindeki bir arazide kemikleri bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 11:03
Aylardır kayıptı: Kemikleri bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Gökgedik mahallesinde bir kişi boş tarlası içinde insan kafatası gördüğünü belirten Jandarma bilgi verdi. Yatağan Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde yapılan ve çevrede yapılan araştırmada, farklı noktalarda insan vücuduna ait kemik parçaları bulundu.

Bulunan kıyafet parçaları üzerinden yapılan araştırmada bulunan insan kemiklerinin 16 Ağustos tarihinde Bayır Mahallesi’nde kayıp şahıs olarak aranan Bekir Kaymak’a ait olabileceği değerlendirildi.

Bekir Kaymak’ın yakınlarına tarafından kıyafetler üzerinde yapılan incelemede bulunan kemiklerin kayıp şahsa ait olduğu değerlendirildi.

Bulunan kafatası ve insan vücuduna ait kemikler Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.


Adli Tıp Kurumu kayıp

İlgili Haberler

İnsanların yüzde 45'inde olmayan kemik hangisi?

İnsanların yüzde 45'inde olmayan kemik hangisi?
Mezarlıkta tepki çeken görüntüler: Kabirden çıkardığı kemikleri fırlattı...

Mezarlıkta tepki çeken görüntüler: Kabirden çıkardığı kemikleri fırlattı...
Güçlü kemikler, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır: Kemik sağlığınız için 30 yaşınıza kadar yedikleriniz çok önemli

Güçlü kemikler, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır: Kemik sağlığınız için 30 yaşınıza kadar yedikleriniz çok önemli

En Çok Okunan Haberler