Aylardır kayıptı: Kemikleri bulundu

Yayınlanma: 06.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 06.10.2023 - 11:07

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Gökgedik mahallesinde bir kişi boş tarlası içinde insan kafatası gördüğünü belirten Jandarma bilgi verdi. Yatağan Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde yapılan ve çevrede yapılan araştırmada, farklı noktalarda insan vücuduna ait kemik parçaları bulundu.

Bulunan kıyafet parçaları üzerinden yapılan araştırmada bulunan insan kemiklerinin 16 Ağustos tarihinde Bayır Mahallesi’nde kayıp şahıs olarak aranan Bekir Kaymak’a ait olabileceği değerlendirildi.

Bekir Kaymak’ın yakınlarına tarafından kıyafetler üzerinde yapılan incelemede bulunan kemiklerin kayıp şahsa ait olduğu değerlendirildi.

Bulunan kafatası ve insan vücuduna ait kemikler Muğla Adli Tıp Kurumu'na teslim edildi.