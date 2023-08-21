İnsanların yüzde 45'inde olmayan kemik hangisi?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 08:00

Bu araştırma her 100 insandan 45'inde bir kemiğin eksik olduğunu gösteriyor.

Ayak serçe parmağınızda kaç eklem olduğunu ya da bunun diğer insanlarla aynı olup olmadığını çoğu kişi bilmiyor. İnsan vücudundaki en anlamsız uzantı gibi görünse de küçük serçe parmaklarınız işlerini iyi yapar; diğer parmaklarınızla birlikte denge ve hareket konusunda önemli bir rol oynar. Hatta serçe parmaklarınız bu konuda "arkadaşlarından" daha fazla sorumluluk üstlenir.

Chip'te yer alan ayrıntılarda 2012 yılında yapılan bir çalışmaya yer veriliyor. Söz konusu çalışmada bir ekibin kendi deneyimlerinin tıp kitaplarında okuduklarıyla çelişmesi üzerine geliştirildi.

Ekip, çalışmalarında "Beşinci ayak parmağının iki parmak arası eklemi olan üç kemiğe sahip olduğu yaygın bir anlayıştır" diye yazdı ve devam etti: "Ancak deneyimlerimiz, önemli bir kısmının sadece iki falanks (ayak veya parmak kemiği) ile bir interfalangeal ekleme sahip olduğunu göstermektedir."

Ekip, 2010 yılında ayak radyografileri için Royal Liverpool Üniversitesi Hastaneleri'nde sekiz haftalık bir süre içinde ayak taramaları yapılan 606 hastayı inceledi. Daha sonra hastaların radyografileriyle birlikte oturup kemikleri ve eklemleri saydılar. Hastaların yüzde 55'inde iki eklemli üç kemik bulunurken, yüzde 45'inde bir eklemli iki kemik olduğu tespit edildi.

Ekip, bu iki kemikli ayak parmaklarının görünüş olarak sıra dışı olabileceğini ve bazen kırıkla karıştırılabileceğini belirtti. Ekibe göre, farklı ayak parmağı Avrupa'da daha az görülürken, en yüksek oranda Japon popülasyonunda görülüyor.